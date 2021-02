Harry e Meghan lasciano ogni ruolo nella Famiglia Reale. La Regina è “rattristata”

Harry e Meghan lasciano ogni ruolo della Famiglia Reale

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno comunicato alla regina Elisabetta II che lasciano ogni ruolo e impegno nella Famiglia Reale e non torneranno mai più a svolgere compiti come ‘working member’ della Casa Reale. Lo ha reso noto Buckingham Palace aggiungendo che la monarca è “rattristata” ma che Harry e Meghan resteranno “componenti molto amati” della Famiglia.

Il duca e la duchessa hanno annunciato lo scorso gennaio che avrebbero fatto un passo indietro come reali “senior” e si sarebbero adoperati per diventare finanziariamente indipendenti. Si sono formalmente dimessi a marzo, con un piano per rivedere le disposizioni dopo 12 mesi. Ora Harry e Meghan sono stati ufficialmente privati dalla regina dei loro titoli di patroni di una serie di attività affidate in quanto membri della famiglia reale e – nel caso del secondogenito di Carlo e Diana – anche di ruoli onorifici militari.

Leggi anche: Megxit, Meghan Markle è la femminista rivoluzionaria che salva il principe dal Palazzo

Potrebbero interessarti Il G7 sui vaccini ai Paesi poveri: Biden offre 4 miliardi di dollari Australia, figlia decapita la madre e chiama la polizia: “Ho la sua testa tra le mani” Gli Stati Uniti rientrano ufficialmente nell’accordo di Parigi sul clima