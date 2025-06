Il tumore diagnosticato a Re Carlo sarebbe “incurabile”: lo rivela l’esperta reale Camilla Tominey, in un approfondimento pubblicato dal Daily Telegraph. Il sovrano d’Inghilterra ha un tumore alla prostata così come comunicato dalla Famiglia Reale il 5 febbraio scorso in un comunicato. Lo scorso marzo, Carlo aveva dichiarato a proposito della malattia: “Un’esperienza spaventosa e scoraggiante, quella di sentirsi dire che hai il cancro. Capisco chi vive la mia stessa situazione, sono diventato anche io uno di quelli nelle statistiche. La paura non tocca solo chi è vittima di queste diagnosi, ma coinvolge anche i propri cari”.

Secondo quanto riporta la testata il tumore non può essere curato benché potrà essere tenuto sotto controllo. “Probabilmente morirà con il cancro, e non di cancro” si legge. Secondo il tabloid, la notizia avrebbe colpito profondamente sia il sovrano che la sua famiglia. “Sa di essere al crepuscolo della sua vita, e alcune delle sue composizioni artistiche sono piuttosto malinconiche, data la grave situazione in cui si trova con questa diagnosi. Sta canalizzando il dolore e la sofferenza che prova nella sua arte”. Nel frattempo, sempre secondo le indiscrezioni, William e Kate si stanno preparando con discrezione per un possibile passaggio di consegne anticipato: “Si stanno preparando in sordina”.