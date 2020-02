Ragazza chiede al tatuatore di dipingerle gli occhi come un rapper, ma perde la vista

Voleva soltanto imitare il suo rapper preferito e invece ha finito col perdere la vista. Questa è la storia di Aleksandra Sadowska, una ragazza di 25 anni che ha chiesto a un tatuatore di dipingerle gli occhi, come il rapper chiamato Popek (di cui è una grande fan) che ha colorato i suoi occhi di nero.

Il sogno di Aleksandra si è tramutato in tragedia perché si è rivolta al tatuatore sbagliato: l’uomo, infatti, non era un esperto della procedura da seguire in casi del genere e ha utilizzato gli stessi inchiostri per i tatuaggi sulla pelle, che invece non dovrebbero mai entrare a contatto con gli occhi.

Aleksandra ha perso la vista a causa di un tatuaggio errato

L’incidente è accaduto nella piccola cittadina di Wroclaw, Polonia occidentale. La ragazza aveva intuito da subito che qualcosa non andava, accusava troppo dolore ma il tatuatore l’aveva rassicurat, dicendo che fosse normale e che, una volta finito, avrebbe dovuto assumere alcuni antidolorifici.

Dopo due giorni, Aleksandra accusava ancora dolore e si è così convinta ad andare in ospedale. Purtroppo era ormai troppo tardi: i danni agli occhi erano irreparabili. L’occhio destro aveva perso del tutto la vista, il sinistro a lungo andare avrebbe sortito la stessa sorte.

Stando a quanto dichiarato dai media locali, il tatuatore rischia una condanna fino a tre anni di carcere per lesioni involontarie.

