Harry: “Se Meghan non si è suicidata è solo per me e per il bambino che portava in grembo”

Il principe Harry è tornato a parlare del periodo di crisi che ha vissuto la moglie Meghan Markle nel corso di un’intervista rilasciata a Oprah Winfrey durante una puntata di The Me You Can’t See, la nuova docu-serie sulla salute mentale trasmessa da Apple Tv dal 21 maggio.

“Meghan non si è suicidata per me e per la creatura che portava in grembo”, ha detto Harry. “Ciò che le ha impedito di compiere il gesto è stato l’aver capito quanto sarebbe stato ingiusto nei miei confronti dopo tutto quello che era successo a mia madre”, ha aggiunto il principe. “Non ha voluto mettermi nella condizione, ancora una volta, di perdere un’altra donna nella mia vita. E soprattutto non con un bambino dentro di lei”. Harry aveva solo 12 anni quando la madre Diana morì in un tragico incidente d’auto a Parigi insieme al compagno Dodi Al Fayed.

Durante l’intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey alcuni mesi fa, la coppia ha raccontato delle difficoltà vissute dall’attrice dopo il suo ingresso nella famiglia reale. La duchessa aveva sostenuto di essere arrivata al limite qualcuno le aveva domandato quale “gradazione di colore della pelle” avrebbe avuto Archie, primogenito suo e di Harry. “Quando ho capito di volermi uccidere ho chiesto aiuto, fatemi andare in ospedale. Non me lo permisero”, ha detto Meghan. Da qui la scelta della coppia di rinunciare ai titoli reali e di trasferirsi in California, che ha fatto molto scalpore.