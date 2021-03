Il principe Harry ha trovato lavoro: assunto da una startup della Silicon Valley

Il principe Harry ha trovato un lavoro

Il principe Harry ha trovato lavoro. L’ex membro della famiglia reale a breve sarà un dirigente di una startup della Silicon Valley. Il Duca di Sussex diventerà Chief Impact Officer di BetterUp Inc., una società di coaching e benessere in rapida crescita. “Intendo contribuire a lasciare un segno nella vita delle persone”, ha detto il principe. “Il coaching proattivo offre infinite possibilità di sviluppo personale, maggiore consapevolezza e una vita migliore a tutto tondo”.

Harry aveva parlato del suo ritiro dai doveri reali con James Corden al The Late Late Show. “Non mi sono mai allontanato; si è trattato di fare piuttosto un passo indietro”, aveva detto il Duca. “Sappiamo tutti come può essere la stampa britannica e questo stava distruggendo la mia salute mentale – ha aggiunto -. Tutto questo era tossico. Quindi ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi marito, quello che avrebbe fatto qualsiasi padre. Dovevo portare la mia famiglia lontano da qui. La mia vita sarà sempre incentrata sul servizio pubblico, e anche Meghan si è impegnata in tal senso”.

Contratto con Netflix

Un nuovo lavoro, ma non solo. Lo scorso settembre il principe Harry e la moglie hanno firmato un contratto quinquennale da 100 milioni di dollari con Netflix, per produrre documentari, docu-serie, lungometraggi, programmi con sceneggiatura e format per bambini. “Vogliamo fare programmi che informino ma che diano anche speranza”, ha fatto sapere il principe. “Come neo genitori, è importante realizzare programmi familiari stimolanti”.

