Il Principe Harry “dimentica” la Regina: lo sgarbo non passa inosservato

Che non sia un periodo facile per la Royal Family è cosa nota a tutti. Per questo non è passato inosservato il presunto sgarbo da parte del Principe Harry nei confronti della Regina Elisabetta. Ieri, 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, Harry tramite il profilo Instagram della fondazione Archewell ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggano in compagnia delle donne della sua vita, in modo da omaggiarle e fare loro gli auguri.

Nella prima foto il duca di Sussex è insieme all’amata mamma, l’indimenticabile Lady Diana, probabilmente in un parco. Nel secondo scatto vediamo Meghan Markle e la madre Doria abbracciate, felici e sorridenti. Gli appassionati non hanno potuto notare l’assenza della nonna di Harry, la Regina per l’appunto. La didascalia del post non fornisce ulteriori elementi, se non uno stringato “Buona festa della donna”. Che si sia trattato di una svista o di una mancanza voluta?

Secondo alcuni retroscena, potrebbe trattarsi di uno sgarbo del principe all’amata nonna dovuto a una decisione presa nei giorni scorsi dalla sovrana che ha fatto storcere il naso a molti. Alla morte di Elisabetta, Camilla infatti sarà regina consorte di Carlo d’Inghilterra. Una scelta che di certo non potrà far felici tutti gli amanti di Lady D.