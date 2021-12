La premier finlandese va in discoteca dopo essere stata in contatto con un positivo. “Mi dispiace”

La premier finlandese, Sanna Marin, 36 anni, si è scusata per essere andata in discoteca pur essendo

stata a contatto con un ministro risultato positivo al Covid – 19. La leader socialdemocratica, al centro delle polemiche, ha affidato a un post su Facebook le sue scuse: “Mi dispiace davvero” ha scritto.

Inizialmente le era stato detto di non isolarsi perché vaccinata con due dosi contro il coronavirus. In seguito, però, le è stato comunicato il contrario tramite sms e che, quindi, si sarebbe dovuta sottoporre a un tampone. Marin, però, non ha mai letto il messaggio perché le era stato inviato sul telefono di lavoro che aveva lasciato a casa, quando lei e suo marito erano già nel locale di Helsinki.

Il giorno seguente, dopo aver visualizzato il messaggio, ha effettuato subito un test che è risultato, poi, negativo. Nel post su Facebook ha scritto che avrebbe dovuto seguire altre istruzioni e avrebbe dovuto comportarsi diversamente.



In Finlandia, le linee guida contro il Covid dicono che chi è vaccinato con due dosi può anche non isolarsi dopo un contatto con una persona risultata positiva, ma si consiglia, comunque, di evitare i contatti sociali se si è in attesa di effettuare un tampone. I politici dell’opposizione, come riportato dalla Bbc, hanno detto che la premier avrebbe dovuto dare il buon esempio isolandosi volontariamente. “È stata irresponsabile”, ha affermato Mia Laiho, deputata del National Coalition Party.