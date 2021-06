La morte di George Floyd e la pandemia da Covid-19: le storie che hanno vinto i premi Pulitzer del 2021

La pandemia da Covid-19 e l’uccisione dell’afroamericano George Floyd: questi i principali eventi per la cui copertura sono stati assegnati i premi Pulitzer del 2021. Il più alto riconoscimento nel campo del giornalismo negli Stati Uniti è andato ai media che hanno offerto una copertura approfondita dell’emergenza sanitaria e del dibattito sul razzismo scaturito dopo la morte del 44enne di Minneapolis il 28 maggio 2020.

Il più prestigioso tra i premi Pulitzer, quello per il servizio pubblico, è andato ancora una volta al New York Times e a tutti i dipartimenti che si sono occupati di seguire gli sviluppi della pandemia da Coronavirus in uno dei Paesi più colpiti al mondo dall’emergenza. Il board del premio, istituito nel 1917 in onore del giornalista americano di origini ungheresi Joseph Pulitzer, ha anche premiato il giornalismo che ha monitorato l’applicazione della legge durante le proteste esplose in tutto il mondo dopo la morte di Floyd dopo il fermo della polizia.

Il premio per la cronaca nazionale è andato a The Marshall Project, AL.com, IndyStar e l’Invisible Institute per un’inchiesta collaborativa sull’impiego di cani da parte della polizia, spesso utilizzati come armi verso cittadini innocenti: un approfondimento che ha portato il governo ad avviare diverse riforme.

Il Tampa Bay Times ha invece vinto il Pulitzer per la cronaca locale, denunciando un’iniziativa della polizia nella Contea di Pasco, in Florida, dove le forze dell’ordine avevano messo in piedi un sistema informatico per ottenere dati dei cittadini, monitorarli e identificare i potenziali “futuri criminali”. Sulla base delle informazioni raccolte la polizia intimidiva e aggrediva fisicamente le persone schedate.

La redazione del The Star Tribune di Minneapolis ha vinto la categoria breaking news per la sua copertura dell’uccisione di George Floyd a Minneapolis e per aver seguito gli sviluppi delle proteste anche nei mesi successivi. Il sito di notizie BuzFeed ha vinto, per la prima volta dalla sua fondazione, il premio Pulitzer per la categoria “Cronaca internazionale” per la serie investigativa sui campi di internamento degli uiguri, la minoranza musulmana che abita nella provincia dello Xinjiang, in Cina.

La giuria del premio Pulitzer ha anche annunciato che Darnella Frazier, la giovane adolescente che ha filmato in diretta l’arresto e il soffocamento di George Floyd, riceverà una menzione speciale.