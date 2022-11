Su Onlyfans è nota come “Inked Barbie”, per i suoi tatuaggi, e da oggi – per un po’ di tempo – quello di creare contenuti per adulti a pagamento sarà il suo unico lavoro: Sam Helena, una ragazza inglese di circa 20 anni, è stata sospesa dal corpo di polizia di Scotland Yard dopo che i suoi colleghi hanno scoperto del suo account sulla piattaforma nota per la promozione di materiali hard e hanno denunciato i fatti. In questo momento l’agente di polizia ha fatto ricorso contro la sospensione, e ci sarà un processo per stabilire se il provvedimento sia legittimo. Su Instagram ha iniziato a postare immagini provocanti definendosi “Good Girl, Gone Bad”, e a sponsorizzare il suo profilo Onlyfans così da monetizzare il seguito che ha accumulato con i suoi scatti.

A far scoppiare il caso la pubblicazione di un video di lei in uniforme, in cui mostra anche il piercing che ha sulla lingua, che non le sarebbe permesso indossare mentre è in servizio. Il dirigente di polizia in pensione Mick Neville ha dichiarato: “Abbiamo tutti diritto a una vita privata, ma quando diventi un ufficiale di polizia sottoscrivi il Codice Etico. Questo afferma ‘Mi comporterò in un modo, sia in servizio che fuori servizio, che non porti discredito al servizio di polizia o mini la fiducia del pubblico nella polizia’. Questo agente ha umiliato la sua uniforme posando sui social media”.