Comandante muore d’infarto mentre pilota l’aereo: atterraggio d’emergenza

Un pilota della compagnia aerea russa Aeroflot è morto d’infarto mentre stava pilotando un aereo a 33mila piedi di altezza. Tra i passeggeri è scoppiato il panico. Subito dopo il malore del comandante è stato necessario effettuare un atterraggio di emergenza dell’Airbus A320 VP-BLH.

Il velivolo stava volando da Mosca ad Anapa sul Mar Nero, quando il pilota è stato colpito dall’attacco di cuore. L’atterraggio di emergenza è avvenuto a Rostov, sul Don, in Russia, dove a bordo sono prontamente intervenuti i medici per soccorrere il comandante ma ormai non c’è stato più nulla da fare.

A bordo dell’airbus c’erano 150 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio. Tutti sono rimasti illesi sebbene molto spaventati, secondo quanto ha riferito all’agenzia di stampa russa TASS una fonte.

Secondo le prime analisi l’uomo sarebbe stato colpito da un infarto o da una trombosi.

