Pfizer e BioNTech chiedono il via libera all’Ema per vaccinare gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni

Pfizer e BioNTech hanno presentato all’Agenzia europea del farmaco Ema la richiesta di via libera per estendere l’utilizzo del proprio vaccino contro il Covid-19 anche ai ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 15 anni, come già accaduto per gli Stati Uniti nelle scorse settimane. Proprio nelle scorse ore, l’azienda farmaceutica tedesca BioNTech, aveva annunciato che da giugno il farmaco anti-Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, dovrebbe poter essere disponibile proprio per i 12-15 enni. Lo aveva anticipato l’amministratore delegato dell’azienda, Ugur Sahin, parlandone in un’intervista al settimanale “Der Spiegel”. Sahin aveva detto che l’iter stava entrando “nella fase finale” e che la valutazione dei test, poteva “richiedere in media dalle quattro alle sei settimane”.

La domanda avanzata all’Ema si basa sui dati di uno studio clinico di fase 3 che ha arruolato 2.260 partecipanti di età compresa tra 12 e 15 anni. I risultati del trial, annunciati il 31 marzo scorso – ricordano le due società – hanno mostrato un’efficacia del vaccino pari al 100% nei partecipanti con o senza precedente infezione da Sars-CoV-2, e robuste risposte anticorpali. Nello studio, inoltre, il vaccino è stato generalmente ben tollerato. I partecipanti continueranno a essere monitorati per altri 2 anni dopo la seconda dose, così da valutare la protezione e la sicurezza a lungo termine.

Se approvato, il via libera al vaccino si applicherebbe a tutti i 27 stati membri dell’Unione Europea. Pfizer e BioNTech hanno poi spiegato che hanno in programma di chiedere le medesime autorizzazioni anche “ad altre autorità di regolamentazione in tutto il mondo”. Si tratta, hanno spiegato gli esperti, di una mossa cruciale verso il raggiungimento dell’immunità di gregge, anche in virtù del fatto che, attualmente, nessun vaccino contro il Coronavirus è stato autorizzato per l’uso sui bambini.

