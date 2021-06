Perù: procuratore chiede l’arresto di Keiko Fujimori, candidata della destra alle recenti elezioni

Un procuratore ha chiesto l’arresto della candidata di destra alle elezioni presidenziali in Perù, Keiko Fujimori, sconfitta con un margine minimo di voti dal candidato socialista Pedro Castillo nelle elezioni presidenziali tenute domenica scorsa. Lo riporta l’agenzia Efe, secondo cui il procuratore José Domingo Pérez, membro di un pool speciale anti-corruzione, ha chiesto che Fujimori sia sottoposta a detenzione preventiva per aver comunicato con i testimoni di un caso in cui è indagata.

Fujimori, battuta alle elezioni per circa 74.000 voti dal rivale di sinistra Castillo, ha chiesto alla corte l’annullamento dei risultati in 802 seggi elettorali, per un totale di circa 200.000 preferenze. Finora è stato scrutinato il 99,998 percento dei voti.