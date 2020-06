Il pedofilo del caso Maddie McCann sospettato di aver rapito anche un’altra bambina

Christian Stefan Brückner, 43 anni, è il pedofilo tedesco sospettato per il caso di Maddie McCann, la bambina scomparsa 13 anni fa durante una vacanza in Portogallo con i suoi genitori. L’uomo è stato descritto dal sito del settimanale tedesco Der Spiegel come un aspirante bohemien che viveva a Praia de Luz, in Portogallo. Condannato 17 volte per pedofilia, pedopornografia, furto, violenza e traffico di droga, è stato accusato per la prima volta di violenza sessuale su minori nel 1994. Dopo le rivelazioni di ieri, giovedì 5 maggio, giunte dalla Procura di Braunschweig (Bassa Sassonia), i magistrati di Stendhal hanno aperto un’indagine preliminare su un altro caso noto alla cronaca locale, quello di Inga Gehricke, scomparsa in circostanze simili a quelle di Maddie il 2 maggio 2015 all’età di cinque anni, per capire se i due episodi sono collegati.

La piccola Inga si trovava in gita con la famiglia in Sassonia Anhalt, a pochi passi da dove Christian Brueckner aveva acquistato una proprietà a Neuwegersleben: al momento della sua scomparsa stava cercando legna per fare un falò con altri bambini nella foresta. La bimba era stata soprannominata dai media locali “German Maddie”, ma il suo fascicolo era stato chiuso senza accuse nei confronti di Brückner. Come riportato anche dal sito locale “Magdeburger Volksstimme“, la proprietà acquistata dall’uomo zi trovava a pochi chilometri dal luogo in cui Inga è scomparsa cinque anni fa. La nuova pista emersa sulla morte di McCannie ha spinto la famiglia di Inga a chiedere la riapertura del caso. “Era stato chiuso solo quattro settimane dopo l’inizio delle indagini. La polizia si è arresa troppo presto”, ha detto l’avvocato della madre.

