Ha un biglietto aereo per Houston ma anziché atterrare in America si ritrova a Tokyo, in Giappone: è l’incredibile vicenda capitata a Víctor Calderón, cittadino del Nicaragua. L’uomo si trovava a Los Angeles e dove tornare in Patria facendo scalo a Houston. Salito sull’aereo, l’uomo capisce dopo pochi minuti che c’è qualcosa che non va. Un’assistente di volo gli passa un cuscino, inusuale per un volo da 3 ore e un quarto. Poi arriva il pasto a base di cucina giapponese. Passate più di tre ore, l’uomo capisce di aver sbagliato volo. Arrivato a Tokyo, l’uomo è costretto a soggiornare in un hotel poiché privo di un visto d’ingresso.

Sprovvisto della valigia, nel frattempo atterrata a Houston, compra alcuni vestiti e prenota il volo di ritorno per Los Angeles. Costo della disavventura: 1.095 dollari. La vicenda si è svolta ad agosto del 2025 ma è tornata alla ribalta di recente poiché a gennaio 2026 la United Airlines ha accettato di pagare 300 dollari all’uomo come buoni per futuri voli. Successivamente la compagnia aerea statunitense ha riconosciuto un buono per successivi voli del valore di 1.000 dollari. Se le responsabilità di Víctor Calderón sono evidenti in quanto è salito sull’aereo sbagliato, altrettante sono le colpe della compagnia e degli assistenti di terra che hanno permesso che un passeggero con un biglietto differente si imbarcasse su un altro aereo.