Parigi, un forte boato interrompe la partita di tennis del Roland Garros | VIDEO

Parigi, il video del boato sentito su un campo da tennis

Una forte esplosione è stata sentita intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 30 settembre 2020, a Parigi. Ma a differenza di quello che la maggior parte dei cittadini allarmati ha ipotizzato in un primo momento, non si è trattato di un esplosione: un aereo ha infranto il muro del suono, come ha chiarito la Prefettura della capitale francese poco dopo il boato. “Non c’è stata nessuna esplosione. Quindi, per favore, non intasate le linee d’emergenza” ha commentato lo staff su Twitter dopo che centinaia di utenti hanno condiviso messaggi preoccupanti. Il boato è stato sentito chiaramente sia nella parte settentrionale che in quella meridionale della capitale francese e persino sui campi da tennis in cui si sta giocando, proprio in queste ore, Rolland Garros. In un video pubblicato su Twitter e registrato proprio durante un match del celebre torneo di tennis parigino, si sente chiaramente il boato. Al punto che persino i giocatori in campo (Stan Wawrinka e Dominik Koepfer) si sono fermati e hanno osservato il cielo, con un mix di preoccupazione e curiosità.

Leggi anche: 1. Parigi, udito forte boato. La Prefettura: “Non è un’esplosione” / 2. Attacco a Parigi, 18enne pachistano confessa: ha agito contro Charlie Hebdo per le caricature su Maometto / 3. Parigi, 7 persone fermate per l’attacco vicino alla ex sede di Charlie Hebdo. Scarcerato un sospettato

Potrebbero interessarti Cina, bimbo positivo alla peste bubbonica: contea in stato d'emergenza Polonia: l'estrema destra vuole vietare l'aborto anche in caso di malformazione del feto “Il peggior dibattito di sempre”: la sfida fra Trump e Biden non aiuta gli elettori a scegliere