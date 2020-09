Parigi, forte esplosione in città: un aereo ha infranto il muro del suono

Una forte esplosione è stata sentita intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 30 settembre 2020, a Parigi: in pochissimi minuti sono state centinaia le segnalazioni degli utenti sui social network. Dopo le incertezze iniziali sulle cause del boato, la polizia della capitale francese ha informato che si è trattato di un aereo che ha infranto il muro del suono. Il boato è stato sentito chiaramente sia nella parte settentrionale che in quella meridionale della capitale francese e persino sui campi da tennis in cui si sta giocando, proprio in queste ore, il Rolland Garros.

Notizia in aggiornamento

