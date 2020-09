Almeno quattro persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave, durante un accoltellamento avvenuto oggi, venerdì 25 settembre, nei pressi degli ex locali del giornale satirico Charlie Hebdo, nell’11esimo arrondissement di Parigi. Sta intervenendo sul posto la polizia antiterrorismo. Una persona è stata fermata dopo l’attacco vicino la Bastiglia, lo riferisce la polizia a BfmTv.

Sono almeno tre le persone rimaste ferite in modo gravissimo durante l’attacco, lo riferiscono diverse fonti citate da Le Parisien. Tra di loro c’è un dipendente della società di produzione Premiere Lines, che si trova vicino alla redazione del giornale satirico e una donna della società Bocode. Sono stati trasferiti all’ospedale Salpetriere.

È stato schierato un imponente dispositivo di sicurezza e il municipio dell’XI arrondissement ha deciso di chiudere scuole, asili nido e residenze per anziani in attesa del fermo del sospetto. Nei giorni scorsi, i giornalisti avevano subito minacce di morte dopo la ripubblicazione delle vignette del 2005.

Attaque à la machette à proximité des anciens locaux de Charlie Hebdo (MàJ : 3 blessés en urgence absolue) – https://t.co/R24EsuiAqN pic.twitter.com/U7Twnb8Bkj — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) September 25, 2020

Un testimone ha raccontato a BFMTV: “Ho sentito delle grida, mi sono affacciato alla finestra e ho visto una giovane donna con una ferita alla testa e del sangue sul viso, era nel panico. Veniva dal palazzo della vecchia sede di Charlie Hebdo”. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir, non lontano dalla ex sede del giornale Charlie Hebdo. Il premier francese Jean Castex ha confermato che si tratta di un attentato armato lasciando dopo poco la conferenza stampa per seguire le indagini.

DIRECT 🔴 Quatre personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans une attaque à l’arme blanche près des anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris, annonce Jean Castex qui rentre en urgence place Beauvau Suivez le live 👇https://t.co/JJU9m0B6BP pic.twitter.com/UDWrG86o1l — franceinfo (@franceinfo) September 25, 2020

Il presidente francese, Emmanuel Macron, segue da vicino gli sviluppi della situazione dopo l’attacco all’arma bianca a Parigi. Lo riferisce l’Eliseo.

Notizia in aggiornamento*

Potrebbero interessarti Usa, uomo muore per “troppa liquirizia”. I medici: “Ne mangiava una confezione e mezza al giorno” Argentina, scena hard in diretta durante una seduta della Camera: deputato si dimette Covid, volontari sani infettati per accelerare sul vaccino: il test nel Regno Unito fa discutere