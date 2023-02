Pallone spia cinese avvistato in spazio aereo Usa: “Ha sorvolato una base con missili nucleari” | VIDEO

Pallone spia cinese avvistato in spazio aereo Usa | VIDEO

Un pallone spia cinese sta sorvolando da un paio di giorni gli Stati Uniti: il primo avvistamento risale allo scorso mercoledì sopra lo stato del Montana e, in precedenza, sopra le Isole Aleutine in Alaska e in Canada.

Il portavoce del Pentagono Pat Ryder ha confermato che gli Usa “hanno rilevato e stanno monitorando un pallone di sorveglianza ad alta quota che si trova sopra gli Stati Uniti continentali in questo momento”.

“Continuiamo a seguirlo e monitorarlo da vicino” ha aggiunto Ryder che poi ha sottolineato: “Una volta che il pallone è stato rilevato, il governo degli Stati Uniti ha agito immediatamente per proteggersi dalla raccolta di informazioni sensibili”.

Nei giorni scorsi, il consigliere della sicurezza nazionale Jake Sullivan e altri funzionari della Difesa hanno informato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il quale aveva ordinato di abbattere il pallone spia cinese.

Il Pentagono, però, si è opposto per il timore che i frammenti potessero causare danni e vittime tra i civili.

L’obiettivo del pallone spia sarebbe quello di raccogliere informazioni: il satellite, infatti, avrebbe anche sorvolato diversi obiettivi sensibili tra cui una base militare del Montana in cui sono presenti 150 missili balistici intercontinentali.

Pechino non ha commentato la vicenda, ma il Pentagono ha contattato l’ambasciata cinese a Washington e altri canali per protestare.

Si tratta, infatti, di una delle più aggressive manovre di raccolta di informazioni degli ultimi anni da parte della Cina.

L’avvistamento del pallone arriva pochi giorni prima del viaggio del segretario di Stato Antony Blinken, atteso a Pechino per colloqui di alto livello.