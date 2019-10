Sono almeno 67 i morti a causa di un violento incendio scoppiato a bordo di un treno passeggeri, in Pakistan.

L’incidente, che ha provocato anche il ferimento di 14 persone, alcune delle quali sono in gravi condizioni, è avvenuto nella mattinata di giovedì 31 ottobre nei pressi della città di Liaquatpur, nella provincia orientale di Punjab.

Secondo una prima ricostruzione, a causare l’incendio sarebbe stata l’esplosione di un cucinino a gas che alcuni passeggeri stavano usando impropriamente per prepararsi la colazione a bordo, sul convoglio che da Karachi conduce a Rawalpindi.

Il primo ministro Imran Khan, intanto, ha espresso il suo “profondo dolore per la perdita di vite preziose” e ha invitato le autorità a fornire “la migliore assistenza possibile” ai feriti.

Nel frattempo sui social sono iniziate a circolare le impressionanti immagini del rogo, il cui bilancio delle vittime è purtroppo destinato drammaticamente ad aumentare.

#BREAKING : #Pakistan : As a result of Gas cylinder explosion in Karachi-Rawalpindi Tezgram express train 62 people were killed and more than 30 injured.

Sad Tragedy.

31 ottobre 2019