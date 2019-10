Pediatra riutilizza le siringhe: 900 bambini contraggono il virus dell’Hiv

900 bambini hanno contratto il virus dell’Hiv per colpa del loro pediatra, che riutilizzava sempre le stesse siringhe.

La scoperta shock è stata fatta in Pakistan.

Tutto ha avuto inizio all’inizio del 2019 quando, nella città di Ratodero, quasi novecento bambini hanno iniziato ad accusare sintomi influenzali, resistenti a ogni tipo di curo.

Ad aprile, l’incredibile scoperta: nella città era scoppiata un’epidemia di Hiv.

Circa 1100 persone, infatti, sono risultate positive al test: poco meno di 900 sono bambini al di sotto dei 12 anni.

Secondo quanto afferma il New York Times, che cita fonti delle autorità locali, i contagiati in realtà potrebbero essere molti di più.

I sospetti sul pediatra si sono concentrati quando è si è scoperto che la maggior parte dei bambini infetti era in cura da lui. Il medico è stato successivamente arrestato con l’accusa di negligenza e omicidio colposo.

Il dottore, che non è stato ancora condannato, si dichiara innocente e smentisce di aver riutilizzato le stesse siringhe sui bambini.

Tuttavia, le ispezioni sanitarie hanno confermato che gli aghi sono stati riutilizzati in più di un’occasione. Ma la diffusione del virus non sarebbe solo colpa del pediatra. Altre ispezioni, infatti, hanno accertato che i barbieri utilizzano sempre lo stesso rasoio, mentre i dentisti curano i propri clienti con strumenti non sterilizzati.

