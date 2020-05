Aereo caduto in Pakistan: circa 100 persone a bordo, distrutte case

Un aereo passeggeri della compagnia di bandiera pakistana (Pakistan International Airlines) con 99 persone a bordo è precipitato nel sud-est del Paese, poco prima dell’atterraggio all’aeroporto di Karachi. Il velivolo, un Airbus A-320 (volo PK8303), era decollato da Lahore. Si è schiantato pochi minuti prima dell’atterraggio, precipitando nella zona residenziale Jinnah Ground. Secondo le prime informazioni a bordo c’erano 91 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio. Alcuni filmati hanno mostrato colonne di fumo sul luogo dello schianto. Diverse abitazioni sono state distrutte.

Il bilancio delle vittime: almeno 35 morti

Il primo bilancio delle vittime è di almeno 35 morti, secondo fonti ufficiali, ma il numero è destinato inevitabilmente a salire. “Nella zona in cui mi trovo sono stati recuperati finora 8 cadaveri”, ha dichiarato qualche ora dopo la ragedia il soprintendente di polizia di Karachi, Sohail Akhtar. Poi il dato di 35 deceduti è stato fornito da un portavoce del dipartimento di Salute della provincia di Sindh.

Sono state anche salvate almeno 3 persone, che si trovano in ospedale in condizioni stabili. Tra i sopravvissuti c’è Zafar Masud, presidente della Banca del Punjab. I suoi familiari hanno postato fotografie del congiunto in ospedale. Nella zona dell’incidente sono stati soccorsi 8 feriti, con ustioni su gran parte del corpo. Non è chiaro se tra i morti e i feriti vi siano anche abitanti delle case investite dall’aereo.

Tra i passeggeri a bordo, come riportato da media inglesi, potrebbe esserci anche una famosa modella pakistana, Zara Abid.

Stay strong Pakistan today is one tough day for all of us 💔

#planecrash pic.twitter.com/IqMNKdl5Mb — Nab The Dentist (@NabTheDentist) May 22, 2020

A bordo 99 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio

“Stiamo cercando di confermare il numero di passeggeri, ma si parla di 99 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio”, aveva dichiarato in un primo momento alla Afp Abdul Sattar Khokhar, portavoce dell’Authority dell’aeronautica del Pakistan, confermando che il volo proveniva da Lahore, la seconda città del Paese. La torre di controllo ha perso le comunicazioni con l’aereo un minuto prima dell’atterraggio. Il volo dell’Airbus A-320 è caduto in una zona residenziale”, ha dichiarato Sattar Khokhar.

Ipotesi guasto tecnico, recuperata la scatola nera

Secondo l’amministratore delegato della compagnia aerea, Arshad Malik, la causa dell’incidente andrebbe ricercata in un “guasto tecnico”. Al pilota “è stato detto che entrambe le piste erano pronte per l’atterraggio. Tuttavia, il pilota ha deciso di fare un go-around. Perché lo ha fatto e per quale ragione tecnica, lo scopriremo”. Il ministro pakistano dell’aviazione, Ghulam Sarwar Khan, ha ordinato alla Commissione di indagine sugli incidenti aerei di aprire un'”inchiesta immediata”.

Breaking News: A passenger plane of Pakistan International Airlines (PIA) crashes near Karachi airport. The flight, A-320, was carrying 90 passengers and was flying from Lahore to Karachi.#planecrash pic.twitter.com/biq7D23c9p — Anas Ismail (@m_anas_ismail18) May 22, 2020

Dopo l’incidente è stato possibile recuperare la scatola nera dell’aereo, come comunicato da fonti delle autorità aeronautiche. Inoltre secondo un sito locale, Dunya News, che avrebbe ottenuto una registrazione dell’ultimo dialogo con la torre di controllo, il pilota avrebbe detto di aver “perso due motori”. Alcuni secondi dopo lo stesso avrebbe lanciato il “Mayday, Mayday, Mayday”, poi non ci sono state più comunicazioni.

Indagine per accertare le cause

Dai numerosi video che stanno circolando in rete, sembrerebbe che l’aereo abbia colpito una o più abitazioni, sventrando letteralmente i palazzi. Secondo il soprintendente di polizia di Karachi, Sohail Akhtar, lo schianto ha causato un incendio che ha coinvolto “quattro o cinque abitazioni” nei pressi dell’aeroporto, ma secondo Akhtar le fiamme sono sotto controllo. Nel frattempo il premier del Pakistan, Imran Khan, su Twitter ha annunciato un’inchiesta per accertare le cause del disastro.

A Pakistani Airlines flight has crashed into a residential area, just before landing in Karachi#Pakistan pic.twitter.com/kqToUtj5Mo — CNW (@ConflictsW) May 22, 2020

#BREAKING Pakistan, aereo si schianta su quartiere di Karachi. A bordo in 107. pic.twitter.com/RKrjQ3QKmZ — NOTIZIÆ (@notiziae) May 22, 2020

