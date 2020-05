Pakistan, aereo si schianta su centro abitato: le prime immagini | VIDEO

Un aereo passeggeri della compagnia nazionale Pakistan International Airlines, con oltre 100 persone a bordo, si è schiantato durante l’atterraggio all’aeroporto di Karachi, nel sud-est del Pakistan. Lo riportano i media internazionali. Il volo A320 era diretto a Karachi ed è precipitato pochi minuti prima dell’atterraggio. Alcuni filmati mostrano colonne di fumo sul luogo dello schianto.

Testimoni hanno riferito che l’Airbus A320 ha tentato di atterrare due o tre volte prima di schiantarsi in una zona residenziale vicino all’aeroporto internazionale di Jinnah. Le televisioni locali hanno mostrato fumo proveniente dall’aeroporto. Sul posto diverse ambulanze.

Secondo l’amministratore delegato della compagnia aerea, Arshad Malik, la causa dell’incidente andrebbe ricercata in un “guasto tecnico”. Al pilota “è stato detto che entrambe le piste erano pronte per l’atterraggio. Tuttavia, il pilota ha deciso di fare un go-around. Perché lo ha fatto e per quale ragione tecnica, lo scopriremo”. Il ministro pakistano dell’aviazione, Ghulam Sarwar Khan, ha ordinato alla Commissione di indagine sugli incidenti aerei di aprire un’”inchiesta immediata”.

Potrebbero interessarti Paesi Bassi, nonna condannata a rimuovere le foto dei nipoti dai social network Cina: nuovo focolaio di Coronavirus nella città di Shulan Canada: bambina di 7 anni uccisa da un amico della madre