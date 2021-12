Un tavolo pieno di farmaci, strumenti e liquidi usati per combattere le forme più gravi di Covid e salvare la vita ai pazienti che finiscono in terapia intensiva. “Armi nella lotta contro il Covid-19″ spiegano su Instagram i responsabili dell’ospedale bavarese Rottal-Inn Kliniken che hanno deciso di condividere questa immagine nella speranza che i no vax possano cambiare idea e vadano a vaccinarsi.

“Ecco tutti i farmaci e gli alimenti liquidi che vengono somministrati a un paziente con coronavirus gravemente malato e ventilato nella nostra unità di terapia intensiva – AL GIORNO. Una vaccinazione può proteggere da questo” si legge vicino alla foto.

I contagi in Germania viaggiano a un ritmo molto sostenuto, i dati riferiscono di oltre 64mila casi e quasi quattrocento morti al giorno.