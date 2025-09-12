Omicidio Charlie Kirk, l’annuncio di Trump: “Preso il presunto killer, spero che gli diano la pena di morte”

Il presunto killer di Charlie Kirk, l’attivista e influencer ucciso con un colpo d’arma da fuoco durante un comizio nello Utah, è stato arrestato: lo ha annunciato in un’intervista alla Fox il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Abbiamo un alto grado di sicurezza che sia lui” ha dichiarato il tycoon che poi ha aggiunto: “Spero che gli diano la pena di morte”. Secondo quanto riferito da Trump, il presunto assassino sarebbe stato segnalato alle autorità da un familiare.

Gli investigatori nelle ultime ore avevano dichiarato di conoscere l’identità dell’assassino pur non rivelando nome e cognome. L’Fbi aveva diffuso sia un video, in cui si vedeva un uomo, vestito di nero, saltare da un tetto nei pressi del luogo del delitto, e scappare a piedi, sia alcune foto che ritraevano il sospettato. Nelle immagini diffuse dalla polizia si vede un ventenne con gli occhiali da sole e il cappellino da baseball. Indossa un paio di jeans e una maglietta nera con stampata un’aquila in volo davanti alla bandiera americana e la scritta “Land of the Free, home of the Brave” (“terra dei liberi, patria dei coraggiosi”). Secondo le autorità, il sospetto è arrivato al campus poco prima di mezzogiorno, è salito su un tetto di un edificio posizionato a circa 130 metri da dove si trovava Charlie Kirk. Un filmato girato da una persona nel pubblico mostra una sagoma distesa sul tetto, pochi minuti prima dell’omicidio.