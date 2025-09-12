Icona app
Senza categoria

Omicidio Charlie Kirk, l’Fbi diffonde il filmato del sospetto che fugge saltando dal tetto del campus | VIDEO

La polizia, che afferma di aver identificato il giovane, è ancora alla ricerca del presunto assassino

di Niccolò Di Francesco
C’è un video che mostra il presunto assassino di Charlie Kirk, l’attivista e influencer ucciso con un colpo d’arma da fuoco durante un comizio nello Utah, mentre fugge dal luogo del delitto. A diffondere le immagini, estrapolate da una telecamera di sorveglianza, è stata l’Fbi. Nel filmato si vede un uomo, vestito di nero, mentre saltare da un tetto e scappare a piedi. Nel frattempo, la polizia ha trovato l’arma del delitto, avvolta in un asciugamano, in un bosco vicino a dove è avvenuto l’omicidio. Si tratta, secondo quanto dichiarato da Robert Bohls, agente speciale dell’Fbi a capo dell’ufficio di Salt Lake City, di “un fucile ad alta potenza a ripetizione manuale”. L’Fbi, intanto, ha diffuso le foto del presunto assassino: la polizia lo avrebbe già identificato, ma il nome e cognome per il momento vengono tenuti riservati.

Nelle immagini diffuse dalla polizia si vede un ventenne con gli occhiali da sole e il cappellino da baseball. Indossa un paio di jeans e una maglietta nera con stampata un’aquila in volo davanti alla bandiera americana e la scritta “Land of the Free, home of the Brave” (“terra dei liberi, patria dei coraggiosi”). Secondo le autorità, il sospetto è arrivato al campus poco prima di mezzogiorno, è salito su un tetto di un edificio posizionato a circa 130 metri da dove si trovava Charlie Kirk. Un filmato girato da una persona nel pubblico mostra una sagoma distesa sul tetto, pochi minuti prima dell’omicidio.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

In un altro video, diffuso dall’Fbi, si vede il ragazzo scendere dall’edificio e dileguarsi. Ieri, il Wall Street Journal aveva diffuso la notizia secondo cui sulle munizioni ritrovate insieme al fucile vi erano delle frasi che “esprimevano ideologia transgender e anti-fascista”. Un funzionario, però, ha dichiarato che si tratta di informazioni ancora da verificare e non ha escluso che “possano essere state male interpretate”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca