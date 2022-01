Olanda: “Pronti a fornire supporto militare all’Ucraina”

Il governo olandese è pronto a fornire sostegno militare difensivo all’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli esteri dell’Olanda, Wopke Hoekstra, in parlamento. Kiev, infatti, avrebbe chiesto ai Paesi Bassi assistenza per le armi e la maggioranza parlamentare sosterrebbe questa richiesta. In passato l’Olanda aveva detto di essere contraria agli aiuti militari all’Ucraina, ma ora la situazione è cambiata, ha detto il ministro aggiungendo che “il contesto cambia quasi ogni giorno”, non nascondendo preoccupazioni nei confronti delle truppe russe che si sono radunate al confine con l’Ucraina. “Il governo considererà esplicitamente il contesto attuale”, ha sottolineato Hoekstra. I Paesi Bassi sarebbero anche aperti a fornire armi attraverso la Nato, se richiesto, come riportato da NL Times. Il ministro, inoltre, ha fatto sapere che sarebbero pronti a offrire anche un supporto di tipo informatico. Il 1 e 2 febbraio, il premier olandese Mark Rutte e il ministro Hoekstra hanno in programma una visita in Ucraina per “esprimere esplicitamente il sostegno” da parte dell’Olanda.