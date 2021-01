Olanda, 180 arresti alle proteste contro il coprifuoco: vetrine distrutte e negozi saccheggiati

È esplosa la rabbia in Olanda, dove lo scorso 21 gennaio il parlamento ha approvato un coprifuoco dalle 21 alle 4,30, il primo dalla Seconda Guerra Mondiale, per arginare la diffusione dei contagi da Covid-19 nel Paese. Per la seconda notte di fila si sono tenute proteste sfociate in violenti scontri tra la polizia e i manifestanti ad Amsterdam e Rotterdam.

Nel corso dell’ultima notte sono state arrestate 180 persone. Le vetrine dei negozi sono state distrutte e le loro merci saccheggiate, come riporta il quotidiano belga Le Soir. La polizia in tenuta antisommossa si è scontrata con gruppi di manifestanti nella città portuale di Rotterdam, dove hanno usato un cannone ad acqua, così come nella piccola città meridionale di Geleen vicino a Maastricht, secondo quanto riferito dalla polizia e dai media olandesi.

“Questa è violenza criminale, non una protesta. E la tratteremo come tale”, ha detto il premier dimissionario Mark Rutte parlando con la stampa. Rutte ha espresso solidarietà alla polizia e ai giornalisti aggrediti e si è detto convinto che “il 99 per cento” della popolazione rispetterà le restrizioni. Le rivolte, ha aggiunto il premier olandese, “non hanno nulla a che fare con la lotta per la libertà”.

Il coprifuoco dovrebbe durare fino al 9 febbraio. Si tratta dell’ennesima misura dopo il lockdown imposto a metà dicembre, con la chiusura di scuole, negozi e ristoranti. “È una misura molto dura ma siamo a un bivio”, aveva dichiarato il primo ministro, Mark Rutte, “la variante britannica non ci lascia alternative”. Per il coprifuoco sono previste alcune eccezioni: le emergenze mediche, le necessità lavorative e le passeggiate per portare il cane fuori. I trasgressori vanno incontro a una multa di 95 euro.

