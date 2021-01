L’ambasciatore italiano in Russia Pasquale Terracciano ha reso noto di essersi vaccinato contro il Covid con il vaccino russo Sputnik V. In conferenza, come riportano i media russi, Terracciano ha spiegato: “Mi è stato somministrato il vaccino russo che è stato annunciato ad agosto, lo Sputnik V. Non ho rilevato alcun effetto collaterale”. Nelle prossime settimane, il diplomatico si sottoporrà al test ematico per verificare la presenza di anticorpi specifici. Sputnik V è il vaccino contro il Covid registrato dalla Russia e sviluppato dagli scienziati del Centro di Epidemiologia e Microbiologia “Gamaleya”.

