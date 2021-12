Covid, in Nuova Zelanda un uomo si fa vaccinare dieci volte in un giorno al posto dei no vax

In Nuova Zelanda, un uomo avrebbe ricevuto il vaccino contro il Covid–19 fino a dieci volte in un solo giorno. La somministrazione, secondo il sito Stuff, sarebbe avvenuta in diversi centri e l’uomo sarebbe stato pagato dai no vax per riceverle. Questi avrebbero, infatti, ottenuto un certificato di vaccinazione anche grazie al fatto che, al momento della somministrazione, in Nuova Zelanda non viene mostrato il documento d’identità.

La ministra della salute, Astrid Koornnef, ha detto: “Siamo molto preoccupati per questa posizione e stiamo lavorando con le agenzie preposte. Uno status vaccinale inaccurato mette a rischio voi stessi, gli amici, la famiglia, la comunità e i sanitari che potrebbero curarvi in futuro”. Inoltre, la ministra ha aggiunto che chi ha ricevuto più dosi di quelle previste dovrebbe subito consultare un medico.

In molti luoghi pubblici in Nuova Zelanda, dove i vaccinati sono circa l’89%, è richiesto il certificato di vaccinazione.