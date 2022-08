Nuova Zelanda, comprano valigie all’asta e trovano i resti di due bambini

In Nuova Zelanda, i resti di due bambini sono stati trovati all’interno di due valigie di dimensioni simili comprate all’asta in un magazzino di Auckland. Le vittime avevano un’età compresa tra i cinque e i dieci anni, secondo l’ispettore di polizia Tofilau Faamanuia Vaaelua, ed è probabile che i corpi siano rimasti nel deposito per tre, quattro anni fino alla macabra scoperta.

Una famiglia ha acquistato le borse l’11 agosto insieme ad altri oggetti e le ha ricevute la settimana scorsa. La polizia ha detto che sta facendo il possibile per risalire all’identità dei bambini con le indagini sul Dna, analisi che richiederanno diverso tempo. Gli investigatori cercheranno di ricostruire quanto è accaduto e stanno controllando le riprese effettuate dalle telecamere a circuito chiuso. Quest’operazione però potrebbe risultare complicata a causa del tempo trascorso. Vaaleua ha fatto sapere che gli acquirenti non hanno nulla a che fare con i resti e che sono rimasti angosciati per quello che hanno trovato.

La polizia ha aperto un’indagine per omicidio e collaborerà con l’Interpol. Questo suggerisce che i sospettati potrebbero vivere all’estero.