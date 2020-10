Una bimba di appena tre anni è stata stuprata dal nonno, che a sua volta è stato ucciso dal padre della piccola a seguito di una violenta lite seguita alla scoperta degli abusi. Una vicenda drammatica che arriva dall’Argentina, a Oràn, nella zona nord-occidentale dello Stato. Una notizia che ha sconvolto il Paese, anche se purtroppo in quelle zone crimini del genere, contro donne e bambini, sono tristemente diffusi. Quando il padre della bimba ha trovato la figlia in lacrime e sotto shock, ha insistito per sapere cosa fosse accaduto.

A quel punto la piccola ha additato il nonno, un uomo di 70 anni. Così il giovane, di 26 anni, ha aggredito il nonno della bambina. L’anziano ha provato a difendersi brandendo un’ascia e scagliandosi contro il padre della vittima, che ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in ospedale. Il 70enne ha avuto la peggio, e infatti è deceduto in ospedale, a causa delle gravissime ferite riportate. Il 26enne, piantonato in ospedale, sarà arrestato appena dimesso dal nosocomio. La piccola vittima è ovviamente sotto shock. Dopo essere stata soccorsa in ospedale, è stata affidata ad una struttura per minori.

