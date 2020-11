Nigeria, influencer a un matrimonio con 6 donne, tutte incinte di lui

Ha rubato la scena all’amico attore che si stava sposando e ha anche scatenato un dibattito sui social network: negli ultimi giorni non si fa che parlare di Pretty Mike, influencer molto popolare in Nigeria che si è presentato a un matrimonio con sei donne, tutte incinte di lui. L’uomo, al secolo Mike Eze-Nwalie Nwogu, è proprietario di una discoteca in Nigeria e ha un grande seguito su Instagram, dove vanta più di 320mila follower. Una popolarità, la sua, cresciuta a dismisura da quando si è presentato con le sue sei partner al matrimonio dell’attore di Nollywood (l’Hollywood della Nigeria) Williams Uchemba e sua moglie Brunella Oscar. Le donne, tutte in evidente stato di gravidanza, erano anche vestite tutte uguali, con abiti argentati (alcune in lungo, altre in top corti e pantaloni.

I due sposi, in ogni caso, non se la sono presa con l’influencer per aver rubato loro la scena. Anzi, secondo quanto hanno riportato alcuni invitati al matrimonio, in un momento di ilarità i due avrebbero detto a Mike: “Noi abbiamo speso un sacco per questa cerimonia, ma chissà quanto spenderai tu in pannolini!”. Pretty Mike ha anche condiviso su Instagram un video insieme alle sei future mamme in abito da cerimonia: nel filmato, l’influencer bacia a turno i pancioni delle donne.

