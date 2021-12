Usa, New York avrà per la prima volta una donna a capo della polizia. È Keechant Sewell

New York avrà per la prima volta una donna a capo della polizia: Keechant Sewell, 49 anni, afroamericana, già a capo dei detective della contea di Nassau. È stata scelta dal sindaco di New York, Eric Adams, ex poliziotto: “È una persona che combatte il crimine con l’esperienza e l‘intelligenza emotiva che servono per offrire ai newyorkesi sia la sicurezza di cui hanno bisogno che la giustizia che meritano”, ha detto Adams alla Cnn.

Sewell, che ha prestato servizio per 23 anni nel dipartimento di polizia di Nassau, è cresciuta nel quartiere Queens, a New York. Ha lavorato nelle unità narcotici e ha preso parte alla negoziazione di ostaggi. Nel settembre 2020 è stata promossa a capo degli investigatori della città e a gennaio assumerà il controllo del dipartimento di polizia di New York.

Sewell sarà la terza commissario afro (e prima donna) a guidare la polizia della Grande Mela, il dipartimento più grande degli Stati Uniti. È un passo significativo e di grande importanza: i vertici, infatti, sono prevalentemente bianchi e maschi.