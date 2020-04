New York, vicini si lamentano per la puzza: trovati 100 cadaveri in due camion

Cento cadaveri in due camion non refrigerati davanti alla sede di un’impresa di pompe funebre di Brooklyn. Questa l’immagine che si sono trovati davanti ai loro occhi gli agenti della polizia di New York nella giornata di ieri, 29 aprile. Gli agenti erano stati allertati dai vicini che più volte hanno allertato le autorità, dopo essersi lamentati per settimane dell’odore sgradevole.

Poi la macabra scoperta. A raccontare la vicenda è la Abc News, citando fonti della polizia. I due camion erano parcheggiati davanti alla Andrew T. Cleckley Funeral Home, un’agenzia di pompe funebri di Flatlands, a Brooklyn. Da circa un mese i residenti avevano visto il personale dell’agenzia caricare sui camion diversi sacchi per cadaveri: secondo la Abc News ciascun camion conteneva 50 corpi.

Gli autocarri, privi di impianto di refrigerazione, erano stati dunque utilizzati per accumulare circa 100 cadaveri. Il proprietario dell’agenzia di pompe funebri avrebbe quindi raccontato ai poliziotti che la sua cella frigorifera in cui normalmente custodisce i cadaveri in attesa dei funerali aveva smesso di funzionare. Così sarebbe stato “costretto a usare i camion a noleggio come deposito” mentre i corpi attendevano di essere sepolti o cremati.

Il Dipartimento statale di Sanità ha avviato un’inchiesta. Al momento non sono state presentate accuse penali nei confronti della pompa funebre che però è stata citata per “non aver controllato gli odori”. L’agenzia è poi riuscita a procurarsi un camion più grande e refrigerato e alcuni lavoratori hanno trasferito i corpi. Con oltre 18mila morti, New York è la città degli Stati Uniti più colpita dal Coronavirus.

