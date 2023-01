Mosca: “Biden ha chiave per finire guerra ma non la usa”

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che il presidente americano Joe Biden, “se vuole porre fine al conflitto in Ucraina può farlo molto rapidamente perché ha la chiave” del governo di Kiev, ma che “l’attuale capo della Casa Bianca non vuole farlo, non vuole usare questa chiave e al contrario, sceglie la strada per pompare ulteriormente armi in Ucraina”. Lo riporta l’agenzia Interfax.

Giovedì sono stati abbattuti 47 missili ipersonici Kinzhal Kh-47 su 55 lanciati dai russi. Intanto è arrivato l’ok ufficiale della Germania all’invio di 14 “Leopard 2” e il via libera per gli altri Paesi alla fornitura dei carri armati di fabbricazione tedesca, ma il cancelliere Scholz chiarisce: “Con l’invio degli aiuti non diventiamo parte della guerra”. Poche ore dopo, Washington ha annunciato la fornitura di 31 carri armati Abrams “del modello più recente”.