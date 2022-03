È morto David Bennett il primo paziente al mondo ad avere trapiantato un cuore di maiale geneticamente modificato. L’uomo, 57 anni, è deceduto due mesi dopo l’operazione. Lo ha annunciato l’ospedale dell’Università del Maryland, dove Bennett era ricoverato. Bennett, spiega un comunicato dell’ospedale, è morto ieri, 8 marzo, ma le sue condizioni erano cominciate a peggiorare da alcuni giorni. Quando è stato accertato che non si sarebbe più rimesso gli sono state somministrate cure palliative. “È riuscito a parlare con la sua famiglie nelle sue ultime ore di vita”, si legge nel comunicato.

Il trapianto era stato effettuato lo scorso 7 gennaio e l’operazione sembrava riuscita. Bennett decise di sottoporsi all’operazione chirurgica, ancora sperimentale, perché non aveva alternativa né poteva aspettare il cuore di un donatore umano. Sapeva di essere in un vicolo cieco: “Morire o fare il trapianto. E voglio vivere. So che è un passo nel buio ma è la mia scelta definitiva”, disse prima dell’intervento. Il nuovo cuore funzionò e l’organismo non diede segni di rigetto immediato o di eventuali infezioni.