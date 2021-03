Il presidente della Tanzania John Pombe Magufuli è morto in un ospedale di Dar es Salaam. Ne ha dato notizia in televisione la vicepresiente Suluhu Samia Hassan oggi, mercoledì 17 marzo.

Il leader 61enne sarebbe morto per complicanze cardiache. Il negazionista d’Africa nei mesi scorsi aveva invitato i cittadini a curarsi con le erbe e a non vaccinarsi. Era soprannominato il bulldozer per il suo pugno duro su qualsiasi questione, era scomparso dalla scena pubblica da due settimane dando luogo a speculazioni sulla sua salute, confermate dal leader dell’opposizione Tundu Lissu.

Il popolare capo del partito Chadema, candidato alla presidenza e vittima di un attentato nel 2017, ha scritto l’11 marzo su Twitter: “L’uomo che ha dichiarato la vittoria sul Covid è stato trasferito in India questo pomeriggio’. Il suo negazionismo Covid, la sua follia sulla preghiera, si sono trasformati in un boomerang mortale!”

Rimane un mistero il vero motivo della sua morte e la data della morte. In Tanzania fonti credibili sostenevano che il Rais fosse morto già una settimana fa.

