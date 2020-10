Morto Mario Molina, il premio Nobel per la Chimica aveva 77 anni

È morto ieri, 7 ottobre 2020, lo scienziato messicano Mario Molina, premio Nobel nel 1995 per la Chimica per i suoi studi sullo strato di ozono. A riferirlo è l’Unam, l’Università Nazionale Autonoma del Messico, in un messaggio pubblicato sui social network. Molina, nato nel 1943 a Città del Messico, ha studiato gli effetti dei CFC (cloro, fluoro e carbonio) sullo strato di ozono, che ha portato alla firma di un protocollo internazionale nel 1987 che ne proibiva la produzione. Una ricerca gli è valso il Premio Nobel per la Chimica nel 1995. Il governo del Messico ha espresso in un messaggio del coordinatore generale della Comunicazione sociale della Presidenza, Jesús Ramírez, le sue condoglianze per la morte di Molina.

