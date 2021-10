Dalla Colombia alla Polonia: le notizie dal mondo di questa settimana

Dramma sul set del film western “Rust” in lavorazione in New Mexico, negli Usa. Dopo aver sparato con una pistola di scena durante le riprese, il protagonista Alec Baldwin ha ucciso per errore la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Ferito anche il regista Joel Souza. Sospetti sull’aiuto regista, che avrebbe passato l’arma all’attore assicurando che la pistola fosse scarica.

Libia È andata in scena a Tripoli la Conferenza Ministeriale sulla Stabilizzazione della Libia, la prima tenuta direttamente nel Paese. Obiettivo del vertice lo svolgimento delle elezioni fissate il 24 dicembre. Presenti 15 ministri degli Esteri di altrettanti Paesi, compreso il capo della Farnesina Luigi Di Maio, insieme ai rappresentanti di Unione africana, Unione europea, Lega araba e Nazioni Unite. Colombia La polizia ha arrestato Dario Antonio Usuga detto Otoniel, a capo del cartello del Golfo, una delle principali organizzazioni colombiane dedite al narcotraffico. «È il colpo del secolo», ha commentato il presidente Iván Duque, che ha paragonato l’arresto alla caduta di Pablo Escobar. Turchia Aria di crisi tra Ankara e l’Occidente: il presidente Erdogan ha prima annunciato e poi ritirato l’espulsione di 10 ambasciatori, compresi i rappresentanti di Usa, Francia e Germania. I diplomatici si erano mobilitati per il rilascio del filantropo Osman Kavala, detenuto da oltre 1.400 giorni con l’accusa di aver organizzato gli scontri di Gezi Park, a Istanbul, nel 2013. Covid L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato il via alla revisione della pillola contro il nuovo Coronavirus sviluppata dalla casa farmaceutica Merck. Il molnupiravil dovrebbe ridurre del 50 per cento i rischi di ricovero e morte connessi al Covid e potrebbe diventare il primo farmaco disponibile contro il nuovo Coronavirus. Israele Il tribunale di Tel Aviv ha disposto il ritorno in Italia del piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla strage del Mottarone, che dovrà essere riconsegnato alla zia paterna Aya Biran. Il nonno materno ha già annunciato che farà ricorso. Usa Washington ha disposto il divieto di esportazione verso nazioni come Russia e Cina di prodotti e tecnologie utilizzabili in attacchi informatici. Le nuove regole entreranno in vigore all’inizio del 2022 e impediranno la vendita senza autorizzazione di determinati software o dispositivi ad alcuni Paesi. Yemen Oltre 260 persone sono rimaste uccise negli scontri in corso nel governatorato di Marib, a 120 chilometri dalla capitale Sanaa, tra le forze houthi, appoggiate dall’Iran, e le truppe filogovernative, sostenute dalla coalizione araba a guida saudita, che prosegue i bombardamenti. Polonia La Corte di giustizia dell’Ue ha condannato la Polonia a pagare una multa da un milione di euro al giorno per non aver sospeso le disposizioni nazionali in tema di giustizia, che secondo Bruxelles limitano l’indipendenza dei magistrati, violando così il diritto comunitario. Siria Un drone dell’esercito Usa ha ucciso un comandante di al-Qaeda, Abdul Hamid al-Matar. Non è chiaro in quale regione sia avvenuto il raid. Intanto l’aeronautica israeliana ha attaccato le posizioni dell’esercito siriano e dei gruppi filo-iraniani nella provincia di Quneitra.

