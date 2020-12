Modella 29enne muore durante un’operazione per gonfiarsi i glutei

Muore durante un’operazione per gonfiarsi i glutei: è quanto accaduto a una modella e influencer 29enne conosciuta come la “Kim Kardashian messicana” per via delle sue origini. La vittima, che si chiamava Joselyn Cano, era molto conosciuta sui social, dove vantava circa 13 milioni di follower.

La donna, che viveva a Newport Beach, in California, è deceduta lo scorso 7 dicembre in Colombia dove si era recata per sottoporsi a un intervento chirurgico per gonfiare i glutei. Un’operazione che si è rivelata fatale: nel corso dell’intervento, infatti, sono sorte delle complicazioni che hanno portato al decesso della modella.

I funerali della ragazza, che si sono svolti a numero chiuso a causa dell’epidemia di Covid che sta dilagando negli Usa, sono stati trasmessi in diretta streaming su Youtube dalla California da Akes Family Funeral Homes per dare a tutti la possibilità di salutare, seppur virtualmente, un’ultima volta la sfortunata influencer.

Leggi anche: 1. Lascia l’iPhone in carica e si fa un bagno nella vasca: 24enne muore fulminata / 2. Usa, giovane influencer trovata morta in strada a Houston: è giallo / 3. Nigeria, influencer si presenta a un matrimonio con 6 donne, tutte incinte di lui

Potrebbero interessarti Cuba, “Medici, non bombe”: su TPI tornano gli incontri “Lucha y Libertad” Russia: scienziato che lavorava a vaccino Covid muore in circostanze misteriose L'Oms: "La variante del Covid può falsare l'esito dei tamponi"