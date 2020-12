Lascia l’iPhone in carica e si fa un bagno nella vasca: 24enne muore fulminata

Ha messo in carica il suo iPhone, dopodiché si è concessa un bagno ristoratore nella vasca, ma Olesya Semenova è morta fulminata. A chiamare i soccorsi è stata la sua coinquilina, Daria. “Ho urlato”, ha spiegato la ragazza. “L’ho scossa, ma era pallida, non respirava e non dava segni di vita. Ero davvero spaventata. Quando l’ho toccata, ho avuto una scossa elettrica”. L’iPhone era scivolato nell’acqua della vasca mentre era ancora in carica.

I paramedici hanno confermato che la vittima, una ragazza di 24 anni, è morta fulminata a causa del telefono caduto in acqua mentre era ancora collegato alla corrente. Olesya viveva ad Arkhangelsk, in Russia, e lavorava in un negozio d’abbigliamento. Un incidente tragico che il ministero russo ha commentato ancora una volta, poiché non è il primo: “La tragedia ci ricorda ancora una volta che l’acqua e un elettrodomestico collegato alla rete sono incompatibili. Lo stesso vale per qualsiasi dispositivo mobile”, spiegano in un comunicato.

Leggi anche:

1. Si fa il bagno con lo smart phone in carica: le cade nell’acqua e muore fulminata / 2. Una ragazza vietnamita è morta folgorata dal cavo del suo iPhone

Potrebbero interessarti Covid, i Paesi ricchi fanno razzia dei vaccini: 67 nazioni povere ora rischiano di restare senza Youtuber chiude fidanzata incinta seminuda fuori in balcone mentre è in diretta: muore assiderata La mamma non riesce a distinguere i due gemelli, così tatua uno dei due