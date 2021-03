Militare italiano arrestato per spionaggio: “Lavorava per i russi”

Un alto ufficiale della marina e un militare russo di stanza nel nostro Paese sono stati fermati nella serata di martedì 30 marzo per spionaggio: secondo l’accusa l’italiano, che è stato arrestato, stava consegnando dei documenti ai russi in cambio di denaro.

Il capitano di fregata è stato arrestato. La posizione giuridica del militare russo invece sta venendo valutata alla luce del suo status diplomatico. Entrambi sono indagati per di reati di spionaggio e minaccia alla sicurezza dello Stato e rischiano una pena superiore ai dieci anni di carcere. Il ministero degli Esteri ha subito convocato l’ambasciatore Sergej Razov che sarà incontrato in mattinata dal segretario generale Elisabetta Belloni.

Si tratta dell’episodio di spionaggio più grave dai tempi della Guerra Fredda e dimostra come anche l’Italia sia al centro della nuova strategia offensiva russa.

L’espulsione dei funzionari russi

Intanto, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha subito commentato i fermi dalla sua pagina Facebook: “In occasione della convocazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’ambasciatore russo in Italia, abbiamo trasmesso a quest’ultimo la ferma protesta del governo italiano e notificato l’immediata espulsione dei due funzionari russi coinvolti in questa gravissima vicenda. Ringrazio la nostra intelligence e tutti gli apparati dello Stato che ogni giorno lavorano per la sicurezza del nostro Paese. I due fermi sono stati effettuati dopo una lunga indagine ad opera dei carabinieri del Ros con la collaborazione dell’Aisi, l’intelligence interna, e dello Stato Maggiore della Difesa”, si legge nel post.

La decisione della Farnesina

I nomi dei due militari coinvolti non sono stati rivelati, ma l’italiano, a quanto si apprende, avrebbe accettato di cedere informazioni classificate in cambio di denaro perché in gravi difficoltà economiche.

Dopo il fermo dei due, la Farnesina ha deciso di convocare l’ambasciatore russo. Questa la nota diffusa dal ministero degli Esteri: “In relazione a quanto riportato dagli organi di stampa circa l’operazione condotta ieri dai carabinieri del ROS, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, la Farnesina rende noto che il Segretario Generale del Ministero degli affari esteri, Elisabetta Belloni, ha convocato al Ministero questa mattina – su istruzioni del Ministro Luigi Di Maio – l’Ambasciatore della Federazione Russa presso la Repubblica Italiana, Sergey Razov”.

Poco dopo è arrivata la replica dell’ambasciata russa in Italia che ha confermato l’accaduto specificando che si stanno verificando “le circostanze dell’accaduto”.

“Per adesso – si legge nella nota – riteniamo inopportuno commentare i contenuti dell’accaduto. In ogni caso ci auguriamo che quello che è successo non si rifletta sui rapporti bilaterali tra la Russia e l’Italia”.

