Nel nord della Francia, Decathlon blocca la vendita di canoe per fermare i migranti che attraversano la Manica. Ma solo nei punti vendita di Calais e Grande – Synthe, vicino a Dunkerque. Lo fa sapere il Guardian. Il marchio specializzato nella vendita di articoli sportivi ha giustificato il ritiro delle canoe dicendo che “la vita delle persone sarebbe in pericolo”. Ha fatto sapere che questi articoli non verrebbero utilizzati per il loro scopo sportivo originale, ma “potrebbero essere usati per attraversare la Manica” e in questi casi “la vita delle persone sarebbe in pericolo”.

L’azienda ha aggiunto che rimangono comunque disponibili online e in altri negozi e che a Calais e Grande – Synthe sono sempre disponibili prodotti che migliorano la sicurezza in mare come giubbotti di salvataggio, remi o protezioni termiche. Nella giornata di ieri, martedì 16 novembre, centinaia di migranti hanno attraversato lo stretto. Lungo la costa del Kent ci sono stati diversi sbarchi, sessanta persone sono arrivate a Dungeness. Venerdì scorso tre migranti sono risultati dispersi dopo aver utilizzato la canoa per raggiungere l’Inghilterra, mentre il giorno prima due canoe sono state trovate alla deriva davanti alla costa di Calais, due i migranti soccorsi in mare.

Secondo il ministero dell’Interno britannico, giovedì scorso 1185 persone sono sbarcate nel sud dell’Inghilterra a bordo di piccole imbarcazioni superando il precedente numero massimo di 853 segnato all’inizio del mese.