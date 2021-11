Michelle Wu è da poche ore sindaca di Boston. Prima donna e prima persona con background migratorio ad essere eletta alla guida della città. Wu, figlia di migranti taiwanesi, è nata a Chicago, si è poi trasferita a Boston per frequentare l’Università di Harvard. Entra nel suo nuovo ruolo di sindaca dopo otto anni in consiglio comunale. È stata la prima donna asiatica americana a far parte del consiglio e nel 2016 è stata anche la prima donna eletta come presidente del Consiglio.

Michelle è una giovane progressista, una mamma lavoratrice che sa stare fuori dagli schemi e ha saputo fare delle ingiustizie che ha vissuto un’opportunità per migliorare per tutti. Non ha mai mancato di difendere i lavoratori che lottano per salari migliori, assicurazione sanitaria, benefici pensionistici e condizioni di lavoro sicure.

“Fatemi essere chiara: non era in gioco la mia visione, ma la nostra, tutti insieme”. Con queste parole Michelle Wu ha salutato la sua elezione a sindaco di Boston. Wu, 36 anni, figlia di immigrati arrivati da Taiwan, è cresciuta a Chicago e ha frequentato la scuola di legge ad Harvard, dove è diventata una studentessa dell’allora professoressa Elizabeth Warren, ex candidata presidenziale per i democratici. A 28 anni Wu è stata eletta nel consiglio comunale di Boston, per poi diventarne presidente. La sfidante, Essaibi George, 47 anni, anche lei democratica, figlia un tunisino e di una polacca, ha concesso la vittoria all’avversaria al termine di una sfida storica tra due donne figlie di immigrati.