“Le persone di colore non possono entrare”. Questa la vergognosa scritta su un cartello comparso all’ingresso di un McDonald’s di Guangzhou, città della Cina meridionale, posizionato per “motivi di sicurezza” data l’emergenza Coronavirus. Una denuncia di razzismo che è diventata virale grazie a un video circolato su Twitter, il quale riprende appunto il cartello all’entrata del locale della nota catena di ristoranti fast food, messo in seguito alla notizia di nuovi contagi da Covid-19 che hanno colpito dei cittadini di origine africana. Immediato, naturalmente, lo sdegno del popolo del web, con la clip che ha fatto in poche ore il giro del mondo.

Again, for those who still doubt that Black people and particularly #AfricansinChina are being targeted we feel it is our duty to share this. A sign at a @McDonalds restaurant seems to make this perfectly clear pic.twitter.com/FaveKrdQHi — Black Livity China (@BlackLivityCN) April 11, 2020

“Immediatamente dopo aver appreso di una comunicazione non autorizzata ai nostri ospiti in un ristorante a Guangzhou, abbiamo subito rimosso la comunicazione e chiuso temporaneamente il ristorante”, è stata la nota con cui McDonald’s ha prontamente chiesto scusa per l’increscioso episodio. Il colosso del fast food ha inoltre voluto specificare che quel divieto non è assolutamente “rappresentativo dei valori inclusivi” propri della catena statunitense e che ai dipendenti verrà chiesto di frequentare un corso sui temi della “diversità e inclusione”. A Guangzhou è presente una ricca comunità di migranti africani e questo, purtroppo, non è il primo episodio di discriminazione ai loro danni in questi giorni di emergenza Coronavirus: come testimoniato dalla BBC, che ha raccolto le voci di alcuni leader delle comunità africane residenti nella città cinese, molti proprietari di casa hanno sfrattato i propri affittuari “neri” perché impauriti dal contagio del virus.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

1. ESCLUSIVO TPI – Parla la gola profonda dell’ospedale di Alzano: “Ordini dall’alto per rimanere aperti coi pazienti Covid stipati nei corridoi” /2.“Chiudere solo Codogno non è stato sufficiente, eravamo tutti concentrati su quello, ma i buoi erano già scappati dal recinto”: parla Rezza (ISS)

3.Contagio Coronavirus all’ospedale di Alzano: dopo l’inchiesta di TPI la Procura di Bergamo indaga per epidemia colposa /4. Lazio, 129 contagiati al Nomentana Hospital di Fonte Nuova: “Hanno spostato qui il focolaio di Nerola”

Potrebbero interessarti Il virus del Covid-19 è diventato più contagioso in Europa e in America che in Cina: lo studio Coronavirus, dopo il primo contagio si diventa immuni? La posizione dell’Oms Le foto shock dei cadaveri ammassati in un ospedale di Detroit

5. Calderoli a TPI: “La mancata zona rossa ad Alzano e Nembro ha determinato il disastro di così tante vittime in Italia”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO