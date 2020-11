Mask up America: lo spot anti-Covid Usa sull’importanza della mascherina

“Mask up America”: è lo slogan di uno spot anti-Covid realizzato negli Usa per sottolineare l’importanza di indossare la mascherina. Nel filmato si vede una sala concerti vuota, un campo da baseball senza giocatori né spettatori, ristoranti e bar senza clienti. “Se ami i concerti e gli spettacoli teatrali, andare alle partite di baseball e mangiare al ristorante – afferma la voce fuori campo mentre scorrono le immagini – Se ami le feste e le chiacchiere con il ragazzo che ti prepara il caffè. Allora indossa la mascherina, così sconfiggiamo il virus e torniamo a fare quello che amiamo”. Il filmato, realizzato da una società che si occupa di pubblicità con scopi sociali, termina con lo slogan “Mask up America” e le immagini delle persone che tornano alla vita di sempre.

