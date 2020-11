Francia, il durissimo spot anti-Covid: così il virus si trasmette in famiglia

In Francia, il ministero della Salute ha deciso di produrre un durissimo spot anti-Covid che, in poco meno di un minuto, mostra la semplicità con cui il virus si trasmette in famiglia con esiti a dir poco drammatici. Nel filmato, infatti, si vedono due persone che, in un ufficio, si parlano senza mascherina per poi scambiarsi un bacio. La stessa scena si ripete fuori da una scuola tra due ragazzi che si abbracciano. Alcuni dei protagonisti di queste scene li ritroviamo poi in un appartamento, mentre partecipano a una festa di compleanno. Lo spot si chiude proprio con la festeggiata, una signora di mezza età, che si ritrova su un letto di ospedale in crisi respiratorio a causa del Covid.

Leggi anche: 1. Covid, lo spot geniale del governo tedesco per invitare le persone a stare a casa / 2. Germania, il sequel dell’ironico spot tedesco contro il Covid-19 / 3. Covid, un’app prevede quanto è rischioso un pranzo in famiglia / 4. Francia, proposta shock di un medico: “Cancelliamo le feste di Natale e Capodanno o avremo la terza ondata di Covid”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Pedofilo stuprato e ucciso dal compagno di cella: “Doveva capire cosa provavano quei bambini” Obama ne ha per tutti: Sarkozy è un “gallo nano”, Putin un “boss” Coronavirus, ultime notizie. Moderna: "Il nostro vaccino efficace anche per gli over 65"