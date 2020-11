Covid: un’app prevede quanto è rischioso un pranzo in famiglia

Un’app rivela quanti rischi si possono correre di contrarre il Covid durante un pranzo in famiglia. L’applicazione, che si chiama Event Risk Planning Tool, è stata sviluppata dal Georgia Institute of Technology, negli Usa, in previsione del giorno del Ringraziamento del 26 novembre. Il sistema permette di verificare il rischio su tutto il territorio statunitense, ma anche in alcuni Paesi europei tra cui anche l’Italia, basandosi sull’incidenza dei casi in un luogo e sui dati di sieroprevalenza disponibili. Secondo quanto spiegato sulla rivista Mit Tecnology Review, il sistema permette di variare il numero di partecipanti alla tavolata così da fare più simulazioni e decidere il da farsi.

“Il rischio può essere ridotto indossando le mascherine, applicando il distanziamento sociale o ritrovandosi all’aperto in gruppi più piccoli” dichiarano gli autori del sistema, che permette di calcolare la percentuale di rischio di contrarre il Covid sedendosi a tavola con altre persone, a seconda della loro provenienza. Per quanto riguarda i dati italiani, secondo l’app se si organizza un pranzo o una cena con 15 persone in provincia di Milano c’è il 55% di possibilità che a tavola vi sia un positivo al Coronavirus. In provincia di Lecce, invece, le probabilità scendono all’8%.

