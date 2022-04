Maneskin, il parlamento ucraino loda l’esibizione anti-Putin al Coachella

I Maneskin incassano anche i complimenti del parlamento ucraino, che non ha mancato di notare il sostegno lanciato al paese dal palco del Coachella. “I vincitori dell’Eurovision, la rock band italiana Maneskin, hanno espresso il loro sostegno all’Ucraina e hanno cantato la loro nuova canzone ‘Gasoline’”, ha detto su Telegram il parlamento ucraino, noto come Verchovna Rada.

“L’esibizione è stata accompagnata dalle immagini dell’attacco russo all’Ucraina e delle persone colpite dalla guerra”, ha continuato il parlamento ucraino, sottolineando che “il cantante della band, Damiano, ha urlato dal palco, ‘Ucraina libera, f..k Putin’”. Una frase urlata al termine della canzone realizzata per il progetto musicale “Stand Up for Ukraine”, che il frontman Damiano David ha introdotto citando il discorso sulla guerra di Charlie Chaplin ne “Il grande dittatore” e ricordando il “privilegio di vivere” mentre “bombe cadono su una città”.

Non tutti hanno però apprezzato la presa di posizione della band romana, accusata da Chef Rubio di trascurare altre crisi umanitarie come quella in Palestina. A rispondere alle critiche sui social, è intervenuto ancora il cantante Damiano David, che ha commentato con un sarcastico “Benvenuti in Italia”.