“Benvenuti in Italia”: Damiano dei Maneskin replica agli insulti social dopo il “fuck Putin”

Damiano dei Maneskin replica agli insulti social dopo il “fuck Putin”

“Benvenuti in Italia”: è il commento sarcastico del cantante Damiano, frontman dei Maneskin, agli insulti social ricevuti dopo aver pronunciato il “fuck Putin” sul palco del Coachella Festival.

Al termine dell’esibizione nella kermesse musicale californiana, infatti, il cantante dei Maneskin aveva urlato: “Free Ukraine, Fuck Putin”.

La frase, però, non è piaciuta a tutti: sui social, infatti, diverse persone, tra cui Chef Rubio, hanno criticato, se non addirittura insultato, il cantante per il suo insulto nei confronti del presidente russo.

A postare gli insulti ricevuti è stato lo stesso Damiano sul suo profilo Instagram. “Ma quanto è pagliaccio Damiano dei Maneskin da 1 a 10” ha scritto un utente al quale ha replicato Chef Rubio: “In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Grrr quanto siete ribelli cazzo Maneskin (fa ride che ve seguite da soli)”.

La risposta del cantante della band romana è stata sarcastica: Damiano, infatti, sempre su Instagram ha replicato semplicemente con “Benvenuti in Italia”.